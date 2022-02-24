Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В стране объявят военное положение

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Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны страны, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

По данным издания, Зеленский собирается ввести в стране военное положение.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к россиянам он сказал, что Кремль будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий.

После обращения Путина в соцсетях появились сообщения о взрывах во многих украинских городах. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рано утром 24 февраля в Киеве, Харькове и Днепре были нанесены ракетные удары по объектам военной инфраструктуры.

По данным украинских СМИ, войска России пересекли границу Украины в районе Харькова, а российский десант высадился в Мариуполе и Одессе.

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