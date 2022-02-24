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«Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протест против войны с Украиной». Зеленский снова обратился к россиянам

Источник: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве обратился к гражданам России.

«Многое зависит от российского народа. Граждане России сами будут выбирать, на каком пути они лично. Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протест против войны с Украиной», — сказал Зеленский.

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