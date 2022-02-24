«Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протест против войны с Украиной». Зеленский снова обратился к россиянам
Источник: Украинская правда
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве обратился к гражданам России.
«Многое зависит от российского народа. Граждане России сами будут выбирать, на каком пути они лично. Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протест против войны с Украиной», — сказал Зеленский.
Новость дополняется