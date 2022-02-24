12 аэропортов на юге России закрыли до 2 марта. В Белгородской области и Крыму отменяют занятия в школах и детсадах

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Авиарегуляторы России уведомили перевозчиков об ограничении полетов на юге страны из-за войны в Украине. Об этом со ссылкой на извещение летному составу (NOTAM) сообщает «Интерфакс». ТАСС со ссылкой на тот же документ передает, что ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта.

Согласно извещению, установлен временный режим использования воздушного пространства из-за «высокой угрозы безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники». Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

Ранее воздушное пространство для гражданских самолетов закрыла Украина.

Утренние рейсы, летевшие в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта «Платов». По данным агентства, российские авиакомпании начали отменять рейсы в Симферополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону. На 7:00 мск отменены рейсы авиакомпании «Азимут» на вылет в Москву, Махачкалу, Саратов и Нижний Новгород, а также авиарейс «Аэрофлота» в Москву.

Обновлено. Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена до 2 марта, сообщила Росавиация. Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону («Платов»), Краснодара («Пашковский») Анапы («Витязево»), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

Власти Белгородской области отменили занятия в школах и детских садах на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также до конца недели уроки отменены в школах на севере Крыма, рассказали РИА Новости в министерстве образования республики. При этом, как сообщает агентство, в приграничных с Украиной районах Брянской и Орловской областей занятия в школах не отменяются.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. Он заявил, что ее цель — «защита от геноцида» жителей Донбасса и «самозащита от угроз украинских неонацистов».

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