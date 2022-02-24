Следственный комитет предупредил об ответственности за проведение антивоенных акций

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Следственный комитет России выпустил предупреждение из-за «призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой».

«Следственный комитет РФ предупреждает об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций», — сказано в сообщении на сайте СК. В ведомстве подчеркнули, что российское законодательство предусматривает лишение свободы «за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти».

В МВД и прокуратуре Москвы также предупредили об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них. Людям, которые призывают к участию в несогласованной акции в Москве, вынесли предостережения о недопустимости нарушения закона, отметили в прокуратуре.

По данным на 15:49 мск, 24 февраля в 11 городах России задержали 49 человек в связи с антивоенными акциями.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида» и «самозащиты от угроз». Путин отмечал, что военная операция не предусматривает оккупацию территории Украины.

С призывом к россиянам устраивать акции против «специальной военной операции» в Донбассе, в частности, обращался президент Украины Владимир Зеленский. «Всем, кто в России еще не потерял совесть, пора выйти и заявить протест против войны с Украиной», — говорил Зеленский.

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