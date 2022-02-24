Путин объявил о начале войны в Донбассе

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Президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе.

По словам Путина, в планы России не входит оккупация Украины. При этом он потребовал от военнослужащих украинской армии сложить оружие.

Путин также заявил, что ответственность «за возможное кровопролитие» будет лежать на украинских властях.

Путин объявил о начале войны, выступая с обращением к россиянам в эфире телеканала «Россия 24».

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