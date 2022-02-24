«ОВД-Инфо»: из-за антивоенных акций в России задержали больше 100 человек
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
На одиночных пикетах и других акциях против вторжения в Украину, прошедших в разных российских городах, уже задержали больше 100 человек. Это следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо».
В частности, в Екатеринбурге задержали около 60 человек, в Перми — около 50 человек, в Уфе — около 10 человек, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на родственников задержанных, местных активистов и местные СМИ.
В Москве задержали в том числе правозащитницу Марину Литвинович и театрального режиссера Евгению Беркович.
Ранее Следственный комитет РФ предупредил «об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций», «обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой».