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«ОВД-Инфо»: из-за антивоенных акций в России задержали больше 100 человек

Источник: ОВД-Инфо

На одиночных пикетах и других акциях против вторжения в Украину, прошедших в разных российских городах, уже задержали больше 100 человек. Это следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

В частности, в Екатеринбурге задержали около 60 человек, в Перми — около 50 человек, в Уфе — около 10 человек, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на родственников задержанных, местных активистов и местные СМИ.

В Москве задержали в том числе правозащитницу Марину Литвинович и театрального режиссера Евгению Беркович.

Ранее Следственный комитет РФ предупредил «об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций», «обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой».

Вторжение России в Украину

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