Комитет солдатских матерей сообщил об отправке срочников на границу с Украиной

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К началу военной операции на Донбассе на границу с Украиной перебросили российских срочников, сообщает издание со ссылкой на Комитет солдатских матерей.

Как рассказала председатель правления организации Ольга Ларкина, с начала недели в комитете получили десятки звонков от матерей, пожаловавшихся на то, что их сыновей-призывников срочно отправили к украинской границе, выдав бронежилеты и боевое оружие. При этом срочников заставляют подписывать контракты, а у тех, кто отказывается, «отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них».

Комитет солдатских матерей располагает сведениями об отправке в Белгородскую область, граничащую с Украиной, солдат из частей 34670 (752-й мотострелковый полк, город Валуйки в Белгородской области), 306616 (учебная воинская часть, Ковров), 54046 (3-я мотострелковая дивизия, Богучар, Валуйки), из Наро-Фоминской воинской части (4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина) и Таманской дивизии. Среди тех, кого отправляют на границу, даже те солдаты, которых призвали лишь в декабре 2021 года и которые еще не успели пройти необходимой подготовки.

Минобороны РФ утверждает, что не отправляет военнослужащих срочной службы в горячие точки. По закону срочников можно направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы в армии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». В обращении к россиянам президент сказал, что Кремль будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, но в его планы не входит оккупация украинских территорий.

Утром 24 февраля в МВД Украины сообщили о ракетных ударах по городам страны: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Мариуполю. В Минобороны ответили, что выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии. Погранслужба Украины сообщает, что Россия при поддержке Беларуси атакует пять областей: Луганскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Житомирскую.

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