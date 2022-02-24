Джо Байден: Путин выбрал войну, мир призовет Россию к ответу

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Президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты и их союзники «едино и решительно ответят» на российскую военную операцию в Донбассе. Об этом говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого дома.

Сегодня молитвы всего мира с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерти и разрушения, которые принесет это нападение, и США, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу.

В ближайшее время Байден пообещал провести встречу с лидерами G7, а затем выступить с обращением к американскому народу и объявить о «дальнейших последствиях, которые будут наложены на Россию за военную агрессию.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью называются «защита от геноцида» жителей Донбасса и «самозащита от угроз украинских неонацистов». В СМИ и соцсетях появились пока неподтвержденные сообщения о том, что в ночь на четверг были слышны взрывы в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Мариуполе.

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