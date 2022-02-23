Сайты Верховной рады и нескольких министерств Украины перестали работать

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Сайты ряда государственных ведомств Украины днем 23 февраля оказались недоступны, сообщило издание «РБК-Украина».

После 15:00 по киевскому времени (16:00 по московскому) перестали открываться сайты Верховной рады, правительства Украины, министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, министерства обороны, Службы безопасности Украины.

На момент написания этой новости сайты правительства и Минобороны Украины были доступны.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что украинские государственные ведомства и некоторые банки подверглись массовой DDoS-атаке. «Это [сбой] связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки», — пояснил Федоров.

15 февраля в Украине перестали работать сайты Минобороны, Приватбанка и Ощадбанка. Служба безопасности Украины связала это с кибератакой, заявив, что к ней могут быть причастны российские спецслужбы.

Издание Newsweek 23 февраля сообщило со ссылкой на источники, что США предупредили Украину о возможности российского военного наступления в течение 48 часов. По словам одного из собеседников агентства, операция может начаться с кибератаки. Источник Newsweek, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, подтвердил получение такого предупреждения от США, но отметил, что оно стало уже третьим за месяц.

Ранее, по неофициальным данным, США предупреждали, что российское вторжение в Украину может начаться 16 февраля.

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