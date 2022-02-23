Италия с 1 марта разрешит российским туристам въезд по ПЦР-тесту 

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С 1 марта российские туристы смогут посещать Италию без обязательного прохождения карантина. Об этом сообщается на сайте генерального консульства Италии в Петербурге.

Для въезда нужно будет предоставить либо сертификат о вакцинации от ковида одобренным в Евросоюзе препаратом, либо справку о выздоровлении в течении последних шести месяцев, либо отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного в течение 72 часов) или антиген-теста (сделанного в течение 48 часов).

Минздрав Италии принял решение об отмене карантина для иностранцев, въезжающих в страну, накануне. При этом в ведомстве заявили ТАСС, что в постановлении об отмене карантина нет «новых указаний в отношении туризма» (ранее приезжать в Италию из России можно было только по причинам первой необходимости). Но генконсульство Италии в Петербурге уточнило, что с 1 марта «прекращаются действующие в настоящее время ограничения на туристические поездки».

Как отмечает «Интерфакс», в консультстве не уточнили, возобновится ли с 1 марта выдача туристических виз.

Европейские страны в последние недели постепенно отменяют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в связи с высоким уровнем вакцинации и изменением характера пандемии из-за штамма омикрон.

Ранее въезд российским туристам по ПЦР-тесту с 1 марта также разрешила Латвия.

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