Латвия разрешит въезд российским туристам с 1 марта. Нужен будет только ПЦР-тест

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Российские туристы получат возможность въезжать из РФ в Латвию с 1 марта. Это следует из опубликованных 17 февраля поправок к постановлению кабинета министров Латвии.

Для въезда будет достаточно ПЦР-теста. Карантин по прибытии проходить не потребуется.

До сих пор в Латвию из России туристы могли въехать только при наличии европейского сертификата о вакцинации.

О начале выдачи туристических виз, которая была также приостановлена с начала пандемии, власти Латвии пока не сообщали. При этом в страну можно въехать с визой, выданной любым другим государством Шенгенского соглашения.

Литва 16 февраля также объявила об открытии границ для путешественников, не имеющих европейского сертификата. Поехать в эту страну можно будет с 31 марта.

В России до сих пор действуют ограничения на выезд через сухопутную границу — ее позволено пересекать только тем, у кого есть право на проживание или родственники за рубежом, а также с целями работы, лечения или учебы. Вылетать из РФ на самолете и возвращаться обратно можно без ограничений.

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