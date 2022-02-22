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Курс евро вырос на 40 копеек (до 89,8 рубля), курс доллара поднялся примерно на 30 копеек (до 79,2 рубля) на фоне обращения президента России Владимира Путина в Совет Федерации об использовании российской армии в самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках. Об этом сообщает «Интерфакс».

В 19:25 курс евро ненадолго поднялся выше 90 рублей, курс доллара остался в районе 79,3 рубля.

К 18:50 мск индекс МосБиржи достиг отметки в 3084,74 пункта (+1,58%), индекс РТС — 1226,69 пункта (+1,59%), отмечает агентство. Однако позже к 19:32 индекс Мосбиржи упал на 1,39% до 2 998,48 пункта.

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21 февраля президент России Владимир Путин объявил о том, что РФ признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, который, в частности, допускает присутствие российских военных на территории ЛНР и ДНР.

22 февраля Путин обратился в Совфед с запросом на использование российской армии за пределами РФ. Сенаторы поддержали его предложение.

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