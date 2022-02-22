Российские гимнастки не поедут на киевский этап Гран-при из-за «ситуации между Россией и Украиной»

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Сборная России по художественной гимнастике из-за политической ситуации отказалась от участия в этапе Гран-при, который пройдет в Киеве. Об этом РИА Новости сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — заявила Винер-Усманова.

Соревнования серии Гран-при в Киеве запланированы на 14-15 марта.

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Винер-Усманова выступила с таким заявлением на фоне обострения кризиса вокруг Украины и Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Решение России по ДНР и ЛНР осудили страны Запада. Евросоюз, США и другие государства пригрозили ввести санкции. Великобритания уже заявила об ограничениях против российский бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, которых называют друзьями президента РФ Владимира Путина, а также пяти банков, в том числе банка «Россия».

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