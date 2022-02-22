Путин обратился в Совет Федерации с запросом об использовании российской армии за рубежом

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В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании российских вооруженных сил за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

«В Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Путина об использовании ВС РФ за пределами территории России. Вношу дополнительно в повестку вопрос о рассмотрении данного обращения», — рассказала Матвиенко во время заседания Совфеда и предложила рассмотреть обращение в открытом режиме.

По ее словам, обращение уже было рассмотрено профильными комитетами Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, обороне, международным делам и советом палаты.

Глава одного из них, сенатор Андрей Клишас заявил, что комитеты рекомендовали Совфеду дать согласие на использование российской армии за рубежом. Он отметил, что постановление в случая принятия сенаторами вступит в силу уже 22 февраля.

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21 февраля президент России Владимир Путин объявил о том, что РФ признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

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