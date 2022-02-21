Комитет Госдумы вернул Людмиле Нарусовой законопроект об отдельной статье УК за пытки. Она не предоставила отзывы правительства и Верховного суда

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Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник принял решение вернуть сенатору Людмиле Нарусовой законопроект об ужесточении уголовной ответственности за пытки.

Такое решение, сообщает ТАСС, было принято из-за отсутствия у документа отзывов от правительства и Верховного суда, необходимых по процедуре.

Нарусова вносила еще один законопроект в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК), запрещающих использование показаний, полученных под пытками. Его, пишет ТАСС, профильный комитет направил в рассылку до первого чтения. К этому законопроекту отзывы правительства и Верховного суда не нужны.

В Госдуму внесен еще один законопроект о борьбе с пытками. Он подготовлен депутатами от «Единой России» в конце 2021 года. Этот документ не предполагает выделение пыток в отдельную статью, а лишь предусматривает расширение статей УК о превышении должностных полномочий и о принуждении к даче показаний. Его раскритиковали правозащитники.

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