ФСБ сообщила, что «снаряд, выпущенный с территории Украины», разрушил место несения службы пограничников. В Киеве назвали это «фантазиями»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что утром 21 февраля снаряд, «выпущенный с территории Украины», попал в место несения службы пограничников в Ростовской области.

21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. Пострадавших нет, на месте работают саперы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «из-за попадания снаряда с территории Украины».

Место несения службы пограничников располагалось недалеко от села Неклиновского района, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ. РБК пишет, что границу в этом месте контролируют силы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что «в семи-десяти километрах от места, куда упал снаряд, идет интенсивный бой». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил 21 февраля, что недалеко от Мариуполя у границы с Россией идут бои. Он упомянул село , в районе которого идут столкновения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя этот и другие случаи, когда снаряды взрывались в приграничных районах Ростовской области, сказал, что украинские военные «могут вести огонь в ответ только в случае, если есть угроза жизни нашим военным».

«Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения, — заявил секретарь СНБО Украины. — Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать, что угодно, и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание Российской Федерации спровоцировать нас на активные действия не выйдет».

Любовь победит. С вашей помощью Мы знаем, что справиться с новостями бывает непросто. Поэтому, рассказывая вам о тревожных событиях в России и мире, мы стараемся говорить не только о проблемах, но и о том, как их можно решить. И конечно, мы не верим в войну. Мы верим в любовь. Пожалуйста, поддержите «Медузу» прямо сейчас. Не откладывайте это на потом.

Обстановка в Донбассе обострилась в конце прошлой недели. Украинские военные и власти ДНР и ЛНР обвинили друг друга в обстрелах. На этом фоне в республиках Донбасса 18 февраля объявили эвакуацию жителей в Россию. К утру 21 февраля российскую границу пересекли более 60 тысяч жителей Донбасса.

21 февраля в ДНР объявили режим чрезвычайной ситуации из-за остановки подачи питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода. Без воды остались жители Докучаевска и Еленовки. Кроме того, в Донецке остановлена подача воды из-за обстрела Донецкой фильтровальной станции.

Читайте также

Здесь не ДНР. Здесь пожестче Как жители Донбасса эвакуируются в Россию. Репортаж «Медузы» из Ростовской области

Читайте также

Здесь не ДНР. Здесь пожестче Как жители Донбасса эвакуируются в Россию. Репортаж «Медузы» из Ростовской области

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!