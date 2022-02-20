Макрон и Путин почти два часа говорили по телефону. Они решили организовать саммит для определения новой архитектуры мира и безопасности в Европе

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Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонные переговоры, на которых обсуждалась ситуация на Украине. Разговор президентов длился час и 45 минут.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, по итогам разговора Макрон и Путин договорились усилить дипломатическую работу — ее конечной целью должен стать саммит для определения новой архитектуры мира и безопасности в Европе.

Президенты также договорились о возобновлении работы в нормандском формате, сообщает пресс-служба Макрона.

При этом в официальном сообщении на сайте Кремля говорится лишь, что стороны условились «о продолжении контакта на различных уровнях». В сообщении пресс-службы Путина отмечается, что в ходе разговора президент заявил, что причиной обострения обстановки в Донбассе стали «провокации украинских силовиков» и обвинил Киев в имитации переговорного процесса.

Сразу после разговора с Путиным Макрон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этого разговора президенты поддержали необходимость созыва трехсторонней контактной группы и безотлагательного введения режима тишины в Донбассе.

Обстановка в Донбассе резко обострилась 18 февраля, когда руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит наступление (власти Украины такие намерения категорически отрицают), и объявили об эвакуации жителей регионов в Россию. На линии соприкосновения возобновились обстрелы.

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