Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за гибели мирных жителей в результате «попытки украинской атаки», о которой заявили в ЛНР
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за предполагаемых атак украинских военных на позиции сепаратистов ЛНР и гибели мирных жителей непризнанной республики. Об этом сообщается на сайте СК.
Бастрыкин потребовал от подчиненных «провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего и зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса».
Делами займутся следователи Главного следственного управления.
В сообщении на сайте СК не уточняется, почему ведомство решило заняться расследованием инцидентов, произошедших за пределами России.
Утром 20 февраля представители ЛНР заявили, что украинские военные «предприняли попытку атаковать позиции» сепаратистов около села Пионерское, в результате чего якобы были разрушены пять жилых домов и погибли два человека. После этого, утверждают в ЛНР, «противник понес потери и отступил». Какого-либо независимого подтверждения этой информации не было.