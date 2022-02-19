Lufthansa и Austrian Airlines приостановили полеты в Украину

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Авиакомпания Lufthansa объявила, что приостановит полеты в Киев на период с 21 по 28 февраля. Также перевозчик приостановит полеты в Одессу, пишет AFP.

«Lufthansa постоянно отслеживает ситуацию и примет решение о дальнейших рейсах позднее», — сообщается на сайте компании.

Одновременно с этим авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что приостановит полеты в Киев и Одессу с 20 февраля и до конца месяца.

Власти Германии и Австрии 19 февраля призвали своих граждан покинуть Украину из-за возможного вторжения России.

Ранее в феврале нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину на фоне угрозы российского вторжения.

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