В ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации

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Обновление. Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что подписал указ о всеобщей мобилизации.

Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы.

Мобилизацию проведут на всей территории ДНР. Пушилин также «постановил поставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов», отмечает «Донецкое агентство новостей».

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С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск в регионах, граничащих с Украиной. По оценке Белого дома, на границе находятся около 150 тысяч российских военных. США и другие западные страны опасаются, что Россия готовит вторжение в Украину, официальная Москва это отрицает.

В последние дни в Донбассе, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, резко выросла интенсивность обстрелов. На этом фоне 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации своих жителей в Россию из-за роста напряженности. В Ростовскую область уже прибыли около шести тысяч человек.

Видеообращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об эвакуации жителей записали за два дня до публикации — в среду, 16 февраля, следует из метаданных видеороликов.

Президент РФ Владимир Путин поручил выдать каждому человеку, прибывающему из ДНР и ЛНР в Ростовскую область, по 10 тысяч рублей. Из федерального бюджета Ростовской области выделили пять миллиардов рублей, выплаты начнутся 20 февраля.

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