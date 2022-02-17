В деле одного из основателей Рунета Алексея Солдатова изменилась статья обвинения. Вместо мошенничества ему теперь вменяют злоупотребление полномочиями
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В деле бывшего замминистра связи и одного из основоположников Рунета Алексея Солдатова и его бизнес-партнеров Евгения Антипова и Алексея Шкиттина изменилась статья обвинения и состав следователей. Об этом РБК рассказали адвокаты Саркис Дарбинян и Андрей Барканов, которые представляют интересы Шкиттина и Антипова.
Дело против Алексея Солдатова и его бизнес-партнеров возбудили в 2019 году. Изначально всех троих обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как считало следствие, они обманом передали чешскому провайдеру Reliable Communications права на IP-адреса, принадлежавшие Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС). Сумму ущерба оценили в более чем 600 миллионов рублей.
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Теперь фигурантов дела обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что они не получили согласия учредителей РосНИИРОС на сделку по передаче IP-адресов и причинили вред институту, рассказал Дарбинян.
По словам адвоката, о готовящемся трансфере знало все правление института. «Более того, аналогичный трансфер был проведен в пользу MSK IX, но он не вызывает вопросов у следователей», — отметил Дарбинян.
Адвокат и руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов говорит, что переквалификация статьи указывает на «улучшение положения фигурантов уголовного дела». По его мнению, смена статьи означает, что факт хищения объекта или приобретение прав на него в результате обмана или злоупотребления доверием не доказали. По словам партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Вадима Клювганта, за нарушения ч. 1 ст. 201 «чаще назначают альтернативные, более мягкие наказания, чем лишение свободы».
Как выяснила «Медуза», дело против Алексея Солдатова и его бизнес-партнеров появилось после вмешательства администрации президента. Заявление с просьбой проверить трансфер IP-адресов подал лично Андрей Липов — тогдашний глава управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий. Сейчас он возглавляет Роскомнадзор.
Причиной конфликта Солдатова с президентской администрацией стала борьба за домен .su, который широко используется в Рунете и вместе с доменами .ru и .рф стал частью «национальной доменной зоны» и должен контролироваться государством.
В декабре 2019 года в рамках расследования дела Шкиттин был заочно арестован на два месяца и объявлен в международный розыск, Солдатова и Антипова отправили под домашний арест. В сентябре 2020-го их отпустили под подписку о невыезде.