В деле одного из основателей Рунета Алексея Солдатова изменилась статья обвинения. Вместо мошенничества ему теперь вменяют злоупотребление полномочиями

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В деле бывшего замминистра связи и одного из основоположников Рунета и его бизнес-партнеров Евгения Антипова и Алексея Шкиттина изменилась статья обвинения и состав следователей. Об этом РБК рассказали адвокаты Саркис Дарбинян и Андрей Барканов, которые представляют интересы Шкиттина и Антипова.

Дело против Алексея Солдатова и его бизнес-партнеров возбудили в 2019 году. Изначально всех троих обвинили в . Как считало следствие, они обманом передали чешскому провайдеру Reliable Communications права на IP-адреса, принадлежавшие Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС). Сумму ущерба оценили в более чем 600 миллионов рублей.

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Теперь фигурантов дела обвиняют в . Следствие считает, что они не получили согласия учредителей РосНИИРОС на сделку по передаче IP-адресов и причинили вред институту, рассказал Дарбинян.

По словам адвоката, о готовящемся трансфере знало все правление института. «Более того, аналогичный трансфер был проведен в пользу , но он не вызывает вопросов у следователей», — отметил Дарбинян.

Как выяснила «Медуза», дело против Алексея Солдатова и его бизнес-партнеров появилось после вмешательства администрации президента. Заявление с просьбой проверить трансфер IP-адресов подал лично Андрей Липов — тогдашний глава управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий. Сейчас он возглавляет Роскомнадзор.

Причиной конфликта Солдатова с президентской администрацией стала борьба за домен .su, который широко используется в Рунете и вместе с доменами .ru и .рф стал частью «национальной доменной зоны» и должен контролироваться государством.

В декабре 2019 года в рамках расследования дела Шкиттин был заочно арестован на два месяца и объявлен в международный розыск, Солдатова и Антипова отправили под домашний арест. В сентябре 2020-го их отпустили под подписку о невыезде.

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