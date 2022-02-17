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Кнопка любви

Россия выслала заместителя посла США

Источник: РИА Новости

Заместитель посла США в России Бартл Горман выслан из страны. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве.

Причины такого решения в посольстве не уточнили. Там добавили, что США ответят на высылку дипломата.

В дипмиссии подчеркнули, что Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве и «ключевым членом высшего руководящего состава посольства».

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