РБК: СК начал проверку постов Надежды Толоконниковой на предмет оскорбления чувств верующих

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Следственный комитет начал проверку публикаций в соцсетях участницы группы Pussy Riot по о нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

По данным издания, проверку проводит отдел СК по Мещанскому району Москвы. Причиной проверки стали посты Толоконниковой, «содержащие признаки действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Какие именно публикации вызвали претензии следователей, не уточняется.

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В 2012 году Надежду Толоконникову приговорили к двум годам лишения свободы по статье о хулиганстве за панк-молебен «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. Участница Pussy Riot вышла на свободу по амнистии за два месяца до окончания срока.

30 декабря 2021 года Минюст внес Толоконникову в список СМИ-«иностранных агентов». После получения статуса «иноагента» участница Pussy Riot отказалась помечать свои посты в соцсетях специальной маркировкой.

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Триггер для Путина Кристина Сафонова рассказывает (максимально) полную историю Pussy Riot — группы, которую уже 10 лет пытается уничтожить российское государство

История Pussy Riot

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