Надежда Толоконникова отказалась вставлять в свои посты маркировку о статусе «иноагента»

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Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова не будет помечать свои посты в социальных сетях после получения статуса «иностранного агента». Об этом она написала в фейсбуке.

Маркировать не буду, пусть жопу себе маркируют. Надо оговориться, что эта позиция не всем подходит, и людям, правда, приходится эту адскую простыню текста писать, например, [« »]. "Медиазона" и другие организации будут просто закрыты, если этому печальному и ограничивающему закону не будут следовать.

Толоконникова также заявила, что планирует обжаловать в суде решение Минюста включить ее в список «иностранных агентов».

30 декабря Минюст добавил в список СМИ-«иностранных агентов» восемь человек. Среди них Надежда Толоконникова и еще одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина, писатель и публицист Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман, журналистка Таисия Бекбулатова.

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