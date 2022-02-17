Путин присвоил звание генерал-майора главе саратовского УФСИН. Его связывали с пытками заключенных
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Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы временно исполняющему обязанности начальника управления ФСИН по Саратовской области Антону Ефаркину. Об этом говорится в указе президента, подписанном 17 февраля. Внимание на это обратила «Новая газета».
Ефаркин возглавляет саратовское управление ФСИН с октября 2021 года. Он стал временным главой управления после того, как правозащитный проект Gulagu.net опубликовал несколько видео со сценами сексуального насилия и пыток в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1.
До назначения Ефаркин работал первым заместителем начальника главного оперативного управления ФСИН России, еще раньше — начальником оперативного отдела управления ФСИН по Красноярскому краю.
Проект Gulagu.net связывал Ефаркина с пытками в Красноярске, в СИЗО-1 и КТБ-1 (краевой туберкулезной больнице). Также правозащитники утверждали, что во время работы замначальника оперативного управления ФСИН Ефаркин был причастен к пыткам в саратовской ОТБ-1.
«Новая» также публиковала свидетельства о причастности Ефаркина к пыткам. Например, заключенный ИК-27 (в Красноярске) Михаил Голиков, которого избили сотрудники местного оперативного управления, рассказывал о том, что Ефаркин состоит в некой группировке, которая стоит за пытками в колониях.
Осенью 2021 года проект Gulagu.net начал публиковать материалы со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в разных регионах России. После этого следователи возбудили несколько уголовных дел, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки. В ноябре директора ФСИН России Александра Калашникова уволили.