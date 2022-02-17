Путин присвоил звание генерал-майора главе саратовского УФСИН. Его связывали с пытками заключенных

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы временно исполняющему обязанности начальника управления ФСИН по Саратовской области Антону Ефаркину. Об этом говорится в указе президента, подписанном 17 февраля. Внимание на это обратила «Новая газета».

Ефаркин возглавляет саратовское управление ФСИН с октября 2021 года. Он стал временным главой управления после того, как правозащитный проект опубликовал несколько видео со сценами сексуального насилия и пыток в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1.

До назначения Ефаркин работал первым заместителем начальника главного оперативного управления ФСИН России, еще раньше — начальником оперативного отдела управления ФСИН по Красноярскому краю.

Проект Gulagu.net связывал Ефаркина с пытками в Красноярске, в СИЗО-1 и КТБ-1 (краевой туберкулезной больнице). Также правозащитники утверждали, что во время работы замначальника оперативного управления ФСИН Ефаркин был причастен к пыткам в саратовской ОТБ-1.

Осенью 2021 года проект Gulagu.net начал публиковать материалы со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в разных регионах России. После этого следователи возбудили несколько уголовных дел, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки. В ноябре директора ФСИН России Александра Калашникова уволили.

Читайте также

Почему в колониях все время пытают людей? «Медуза» спросила у сотрудников ФСИН, что они сами об этом думают — и как оправдывают насилие «Многие заключенные сами провоцируют»

Читайте также

Почему в колониях все время пытают людей? «Медуза» спросила у сотрудников ФСИН, что они сами об этом думают — и как оправдывают насилие «Многие заключенные сами провоцируют»

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!