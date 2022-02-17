«Макдоналдс» зарегистрирует в России товарный знак «Па-ра-па-па-паам»
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Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Па-ра-па-па-паам», название которого отсылает к мелодии из рекламы корпорации.
Как сообщает ТАСС, в заявке сказано, что компания собирается зарегистрировать бренд по классу международной классификации товаров и услуг, который дает право на открытие ресторана. 11 февраля Роспатент принял заявку к рассмотрению.
В пресс-службе McDonaldʼs сообщили, что подали заявку «в соответствии с планами компании по защите бренда».
Товарные знаки McDonaldʼs в России охраняют с 1977 года, хотя первый ресторан сети открылся в Москве в 1990 году. Первыми зарегистрированными товарными знаками стали «McDonaldʼs», черно-белая М, комбинация двух этих знаков, а также «Big Mac». В дальнейшем компания зарегистрировала множество знаков — от названий блюд до персонажей и слоганов. Так, в 2005 году зарегистрировали знак «Вот что я люблю». В августе 2021 года компания McDonaldʼs подала заявку в Роспатент на регистрацию знаков «Макдак» и «McDAK» — разговорных названий ресторанов сети.