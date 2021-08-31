«Макдоналдс» зарегистрирует в России товарный знак «Макдак»
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Американская компания McDonaldʼs подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Макдак» и «McDAK» — так в России часто называют рестораны сети в разговорной речи. Первым на это обратил внимание в фейсбуке журналист Кирилл Седов.
Как пояснили РБК в пресс-службе российского представительства McDonaldʼs, заявка была подана «в соответствии с планами компании по защите бренда».
Ранее в июне компания запатентовала товарные знаки «Макдоналдс» на черном и полосатом коричневом фоне. Также в России сети быстрого питания принадлежат такие товарные знаки, как «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и «Университет Гамбургерологии».