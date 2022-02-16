Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов вернулся в страну после призыва Зеленского

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Богатейший украинский бизнесмен , который, по данным СМИ, покинул Украину в конце января, вернулся в страну. Вечером 15 февраля его самолет приземлился в Запорожье, сообщил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач.

Днем 16 февраля холдинг System Capital Management, объединяющий активы бизнесмена, опубликовал фотографию Ахметова в Мариуполе. На снимке также запечатлен депутат Верховной Рады Вадим Новинский (8-е место в списке богатейших украинцев по версии Forbes), который, по сообщению «Украинской правды», покинул страну 10 февраля.

Выступая на металлургическом комбинате «Азовсталь», Ахметов заявил, что находится в Мариуполе, чтобы разделить с украинцами тревогу из-за угрозы вторжения России в Украину.

Почему я здесь сегодня, 16 февраля? Сегодня весь мир за нас переживает. Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно. Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу.

Ранее в феврале «Украинская правда» сообщила об отъезде богатейших людей Украины из страны. 13 февраля из Украины вылетели 30 чартерных рейсов, а также частные самолеты бизнесменов. Среди них оказался самолет Рината Ахметова. При этом, по данным издания, Ахметов уехал из Украины еще 30 января.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов и политиков, покинувших Украину, вернуться в страну в течение 24 часов. В противном случае, по словам Зеленского, «нам всем, как стране, как руководству, придется делать серьезные выводы».

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Несколько западных СМИ ранее сообщили, что США предупредили страны-союзницы, что Россия может начать вторжение в Украину 16 февраля. При этом официально власти США говорят, что вторжение может начаться в любой момент, в том числе до конца Олимпиады в Пекине, которая завершается 20 февраля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Вашингтон не может предсказать точную дату нападения. Россия последовательно отрицала, что готовится напасть на Украину.

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