«Яндекс» отказался ставить на свои сайты счетчики компании Mediascope, которую Роскомнадзор выбрал единым измерителем аудитории Рунета

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Компания «Яндекс» не будет ставить на свои сайты счетчики исследовательской компании , которую выбрали измерителем аудитории Рунета. Об этом РБК сообщили в самом «Яндексе».

Вместо установки счетчиков «Яндекс» будет сам передавать Mediascope «достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации» об аудитории своих площадок.

Детали предоставления такой информации еще прорабатываются, отметил представитель «Яндекса». Он добавил, что у компании есть технические возможности, чтобы самостоятельно передавать данные Mediascope.

«Яндекс» еще в 2019 году отказался от сотрудничества с Mediascope и убрал ее счетчики со своих сайтов. Тогда в «Яндексе» заявили о важности соблюдения баланса «между предоставлением дополнительных гарантий качества рекламодателям и защитой данных пользователей».

В начале февраля комиссия при Роскомнадзоре выбрала Mediascope единым измерителем аудитории Рунета. Как заявили в ведомстве, он призван обеспечить достоверность и сопоставимость данных, полученных в результате исследований аудитории телеканалов и сайтов.

Mediascope будет измерять аудиторию только тех ресурсов, которые Роскомнадзор внес в специальный реестр. В него попали 79 сайтов, в том числе ряд сервисов «Яндекса». Их обязали либо установить счетчики Mediascope, либо передавать компании данные самостоятельно.

Предоставление данных начнется с 1 марта 2022 года, уточнил представитель Mediascope в разговоре с РБК.

Подробнее про измерение аудитории Рунета

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