Роскомнадзор обязал YouTube, Instagram, «Яндекс» и еще 76 сайтов установить единый счетчик аудитории

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Комиссия по отбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории при Роскомнадзоре согласовала список из 79 сайтов, чью аудиторию необходимо постоянно считать и анализировать. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на протокол заседания комиссии от 2 февраля (.pdf).

Сайты должны предоставлять данные о своей аудитории исследовательской компании , которую на заседании 2 февраля выбрали измерителем аудитории рунета.

В список тех, кто должен сотрудничать с Mediascope, вошли:

27 аудиовизуальных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск»;

четыре новостных агрегатора — «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2 и «Новости@Mail.ru»;

восемь соцсетей, в том числе Facebook, Instagram, Twitter, YouTube;

26 СМИ, в том числе «Коммерсант», «Эхо Москвы», ТАСС, «Аргументы и факты»;

интернет-версии телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов, в том числе Первый канал, РЕН, СТС, «Звезда», «Спас»;

сервисы «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Видео», «Mail Видео», RuTube.

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