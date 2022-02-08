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Роскомнадзор обязал YouTube, Instagram, «Яндекс» и еще 76 сайтов установить единый счетчик аудитории

Источник: РБК

Комиссия по отбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории при Роскомнадзоре согласовала список из 79 сайтов, чью аудиторию необходимо постоянно считать и анализировать. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на протокол заседания комиссии от 2 февраля (.pdf).

Сайты должны предоставлять данные о своей аудитории исследовательской компании Mediascope, которую на заседании 2 февраля выбрали измерителем аудитории рунета.

В список тех, кто должен сотрудничать с Mediascope, вошли:

  • 27 аудиовизуальных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск»;
  • четыре новостных агрегатора — «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2 и «Новости@Mail.ru»;
  • восемь соцсетей, в том числе Facebook, Instagram, Twitter, YouTube;
  • 26 СМИ, в том числе «Коммерсант», «Эхо Москвы», ТАСС, «Аргументы и факты»;
  • интернет-версии телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов, в том числе Первый канал, РЕН, СТС, «Звезда», «Спас»;
  • сервисы «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Видео», «Mail Видео», RuTube.

Подавляющее большинство перечисленных площадок уже давно сотрудничает с Mediascope. Но есть и примеры, когда площадки отказывались работать с исследователем. Например, в 2019 году «Яндекс» убрал со всех своих страниц счетчики Mediascope. Принципиально не сотрудничает с измерителями аудитории Google, чей сервис YouTube попал в перечень подлежащих обязательному замеру площадок.

РБК
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