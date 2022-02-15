Прокурору по новому делу Навального предоставили госзащиту
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Государственному обвинителю по новому уголовному делу против политика Алексея Навального, которого обвинили в мошенничестве и неуважении к суду, предоставлена государственная защита. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.
«Прокурору предоставлена госзащита. Это делается всегда в случае существования угрозы безопасности», — заявили в пресс-службе суда. Что угрожает безопасности прокурора, в Мосгорсуде не уточнили.
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15 февраля Лефортовский суд Москвы приступил к рассмотрению нового дела против Алексея Навального. Заседание состоялось в исправительной колонии № 2 в городе Покров, где политик находится после того, как в феврале 2021 года ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
Как стало известно во время заседания суда, Навального обвиняют в хищении почти 2,7 миллиона рублей пожертвований в том числе, на президентскую кампанию 2018 года. По версии обвинения, политик потратил эти деньги в «личных целях», в том числе на «бары и кафе» в России и других странах.
Следующее заседание суда пройдет 21 февраля. Эту дату назначили с учетом трехдневного свидания Навального с женой.