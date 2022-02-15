В ИК-2 в Покрове начался суд над Навальным по делу о мошенничестве и неуважении к суду

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В исправительной колонии № 2 в городе Покров началось выездное заседание суда над оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которого судят по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Дело о мошенничестве против Навального возбудили в конце 2020 года. В СК заявили, что политик потратил на личные цели 356 миллионов рублей, собранных в виде пожертвований на деятельность и сети его .

Дело о неуважении к суду возбудили в мае 2021, после процесса над Навальным по обвинению в . Следователи посчитали, что оппозиционер оскорблял судью и других участников судебного разбирательства. По словам соратника Навального Ивана Жданова, обвинение строится на 104 фразах, сказанных Навальным во время суда.

Позже оба дела объединили в одно.

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