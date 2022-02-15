Организаторы «Оскара» впервые проведут зрительское голосование за лучший фильм. Оно пройдет в твиттере

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Американская киноакадемия, которая вручает премию «Оскар», впервые проведет зрительское голосование за лучший фильм. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на вице-президента Американской киноакадемии по цифровому маркетингу Мерил Джонсон.

Она заявила, что интернет-пользователи теперь могут «взаимодействовать с шоу в режиме реального времени», как не могли раньше.

Голосование началось 14 февраля и закончится 3 марта. Оно проходит в твиттере. Чтобы в нем поучаствовать, нужно написать твит с названием фильма и хэштегом #OscarsFanFavorite. При голосовании можно указывать все фильмы, вышедшие в 2021 году, а не только номинированные на «Оскар».

Фильм-победитель голосования будет назван во время церемонии вручения премии «Оскар» 27 марта. При этом картина не получит награду, отмечает The Wrap.

Также пользователи твиттера смогут выбрать свои любимые моменты из фильмов, вышедших в 2021 году, написав твиты с хэштегом #OscarsCheerMoment. Голосование пройдет с 24 февраля по 3 марта, лучшие моменты из фильмов также покажут во время вручения «Оскара».

В августе 2018 года организаторы «Оскара» объявили о планах создать новую номинацию на лучший «популярный фильм». В эту категорию собирались включать блокбастеры, которые регулярно выдвигаются в номинации «лучший фильм», но проигрывают драматическим картинам.

Уже через месяц официально было объявлено об отказе от этой идеи. Причиной стала негативная реакция профессионального сообщества из-за непонятных критериев выдвижения фильмов в этой номинации.

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