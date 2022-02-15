Госдепартамент США рекомендовал американцам покинуть Беларусь и Приднестровье из-за военной активности России

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Государственный департамент США рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Беларусь и непризнанное Приднестровье коммерческим или частным транспортом, говорится в сообщениях ведомства.

Госдеп посоветовал не ездить в Беларусь «из-за произвола в исполнении местных законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Беларуси с Украиной, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд». В сообщении отмечается, что 31 января Госдеп распорядился об отъезде членов семей госслужащих США из посольства в Минске.

В Молдавию Госдепартамент рекомендовал не ездить «из-за COVID-19, необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вокруг Украины, неразрешенного конфликта между отделившимся регионом Приднестровье и центральными властями». Госдеп призвал американцев, которые находятся в Приднестровье, немедленно уехать оттуда.

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11 февраля власти США заявили, что Россия может начать вторжение в Украину «в любое время, в том числе во время Олимпийских игр», которые завершаются 20 февраля. США предупредили страны-союзницы, что ожидают нападение 16 февраля, но в Белом доме говорят, что не могут предсказать точную дату. Власти России отрицают, что планируют нападать на Украину.

США неоднократно призывали американцев уехать из Украины. С 11 февраля за сутки еще 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину или воздержаться от поездок туда.

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