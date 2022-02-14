SpaceX собирается впервые в истории вывести в открытый космос непрофессионального астронавта

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Миллиардер Джаред Айзекман, основатель платежной компании Shift4 и участник Inspiration 4 — первой в истории космической миссии с полностью непрофессиональным экипажем — вместе с компанией SpaceX объявил о запуске космической программы Polaris.

Программа предусматривает три пилотируемых космических запуска. Первую миссию — Polaris Dawn — собираются отправить на корабле Crew Dragon в конце 2022 года со стартового комплекса 39А в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида.

Члены экипажа, среди которых будет сам Айзекман, бывший пилот ВВС США Скотт Потит и два инженера SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон, проведут на орбите пять дней. Они протестируют спутниковую связь Starlink и попробуют выйти в открытый космос. В случае успеха это будет первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта.

На конечном этапе Polaris предусматривает первый полет корабля Starship с людьми на борту. Все три миссии оплатил Айзекман, уточняет CNBC.

В сентябре 2021 года SpaceX в рамках миссии Inspiration 4 впервые успешно отправила на орбиту Земли экипаж, где не было профессиональных космонавтов. Миллиардер Джаред Айзекман, руководивший миссией, оплатил места для себя и еще троих участников полета: медика Хейли Арсено, ветерана ВВС США Криса Семброски и профессора геологии Сиан Проктор.

Подробнее о миссии Inspiration 4

SpaceX впервые отправила на орбиту экипаж, в котором нет профессиональных космонавтов. Места для участников миссии оплатил миллиардер Джаред Айзекман Этот полет установил сразу несколько рекордов

Подробнее о миссии Inspiration 4

SpaceX впервые отправила на орбиту экипаж, в котором нет профессиональных космонавтов. Места для участников миссии оплатил миллиардер Джаред Айзекман Этот полет установил сразу несколько рекордов

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!