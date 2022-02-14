Министерство культуры из-за критики приостановило обсуждение проекта основ ‎госполитики о традиционных ценностях

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Министерство культуры РФ решило приостановить обсуждение проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в действующей редакции.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минкультуры, «в обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество критических замечаний» и «очевидна необходимость поиска новых подходов» к разработке проекта основ ‎госполитики о традиционных ценностях.

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В декабре 2021 года министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента РФ об основах ‎государственной политики о традиционных ценностях. В документе привели перечень традиционных ценностей, а также список разрушительных и чуждых идей.

С критикой проекта, в частности, выступили председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин и художественные руководители крупных российских театров.

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