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Традиционные ценности России в опасности, и защитить их можете только вы! Игра «Медузы», в которой нужно помнить: служение Отечеству — хорошо, культ вседозволенности — плохо

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Министерство культуры наконец-то всерьез озаботилось сохранением традиционных ценностей. Ведомство представило свой список ценностей, которые надо беречь и передавать из поколения в поколения, не позволяя врагам России насаждать разрушительные и чуждые идеалы. В этой игре вам нужно хорошо отличать правильные идеи от неправильных, чтобы защитить традиционные ценности. Вся надежда только на вас!

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