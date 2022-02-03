Российские театры поддержали Александра Калягина, раскритиковавшего проект основ ‎госполитики о традиционных ценностях

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Художественные руководители крупных российских театров поддержали председателя Союза театральных деятелей России , который выступил против проекта «Основ ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В открытом письме, опубликованном на сайте Союза театральных деятелей, руководители театров Москвы, Петербурга и других городов заявили, что предложенный проект дублирует указы президента РФ, в которых говорится о традиционных ценностях.

Нам представляется, что предложенный проект указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине. Мы подписываемся под тем, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений.

Открытое письмо среди прочих подписали художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий, гендиректор Большого театра Владимир Урин.

31 января Александр Калягин выступил с обращением, в котором раскритиковал проект основ ‎госполитики о традиционных ценностях. По его словам, из проекта следует, что «государственная поддержка культуры и образования невозможна без установления дополнительного контроля», а «все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно». Калягин считает, что все это будет мешать развитию культуры и проведению творческих экспериментов.

В декабре 2021 года министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента РФ об основах ‎государственной политики о традиционных ценностях. В документе привели перечень традиционных ценностей, а также список разрушительных и чуждых идей. Общественное обсуждение проходит на сайте regulation.gov.ru до 4 февраля.

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