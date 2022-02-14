«Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу». Рамзан Кадыров обратился к президенту и народу Украины (как простой гражданин России)

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и народу Украины. В начале поста глава Чечни особо оговорился, что это его «личное мнение, скромное мнение гражданина России Рамзана Кадырова».

«Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения », — написал Кадыров.

Исполнение этих договоренностей, по словам главы Чечни, «первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряженности в глобальном смысле этого слова».

Отдельно Кадыров обратился к украинцам. «Дорогие мои! Я люблю Украину и ее добрый народ», — написал он. «Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого „западного мира“ со всеми его вырожденческими „ценностями“ и русофобской истерией», — заявил Кадыров.

Это чувство общности, по его словам, «пытаются вытравить», но «в глубине души теплится надежда на то, что эту историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне».

Ситуация вокруг Украины в очередной раз обострилась в январе-феврале, когда Россия переместила военных к границе, что позволило говорить о подготовке вторжения. Власти России возможность военной операции отрицают, заявляя, что у границы с Украиной проводятся учения, после завершения которых военные вернутся в места постоянной дислокации.

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