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Юлия Навальная, жена Алексея Навального, потребовала, чтобы ее допустили на выездное заседание Лефортовского суда Москвы по новому делу против политика, которое состоится во владимирской колонии. Об этом она написала в инстаграме.

Это беззаконное и бессовестное судилище, и то, как оно организовано, лучше всего доказывает, что мой муж — честный человек. А держат его в тюрьме, потому что он эту власть не боится. Послушайте, вы, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это мое совершенно законное право. Какие бы вы ни были бессовестные люди, не пустить меня на суд вы не можете. Суд открытый, я — жена Алексея, у нас двое детей, мы больше 20 лет вместе. Я имею все основания присутствовать в зале и смотреть в лицо этому вашему «суду». <…> Я продолжаю требовать свободы для своего мужа. Но пока ее нет, я требую своего права хотя бы увидеть его на суде!

В своем посте Навальная также рассказала, что 16 февраля они с мужем должны были встретиться на длительном свидании, которые, по ее словам, положены заключенным всего четыре раза в год. Супруга политика предположила, что суд над ним специально назначили на 15 февраля, чтобы помешать ему увидеться с семьей.

Хотел на свидание с родственниками? Постой вместо этого на карикатурном суде прямо в тюрьме. И не забывай — нет для тебя никакого даже подобия закона, мы будем делать, что хотим, и ты отсюда никогда не выйдешь.

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Выездное заседание суда по к суду против Алексея Навального состоится 15 февраля. По словам адвоката политика Ольги Михайловой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Она не исключила, что следствие может предъявить политику новые обвинения в рамках того же дела.

С февраля 2021 года Навальный находится в колонии № 2 в Покрове после того, как ему заменили условный срок по на реальный.

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