США допустили, что Россия начнет вторжение в Украину до конца Олимпиады. ЦРУ ждет нападение 16 февраля

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в том числе до окончания Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, сообщает Reuters.

Похожее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он рассказал, что, по данным американской разведки, Россия может начать вторжение с воздушной атаки, а во время конфликта напасть на Киев.

ЦРУ и американские военные, по данным Der Spiegel, проинформировали страны НАТО о своих опасениях, что Россия может начать вторжение уже в следующую среду, 16 февраля.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала заявление американских властей «истерикой». «Англосаксам нужна война», — заявила она.

12 февраля президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут переговоры по телефону.

Ранее США, Великобритания, Нидерланды, Черногория, Япония, Южная Корея рекомендовали своим гражданам не ездить в Украину или покинуть ее территорию.

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