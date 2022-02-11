Вслед за США еще пять стран призвали своих граждан уехать из Украины
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Обновление. МИД Великобритании также посоветовал гражданам, находящимся в Украине, немедленно покинуть ее территорию.
Нидерланды, Черногория, Япония и Южная Корея рекомендовали своим гражданам не ездить в Украину или покинуть ее территорию.
МИД Черногории «в связи с ростом напряженности и непредсказуемой ситуацией с безопасностью» посоветовал гражданам временно уехать из Украины. Южная Корея присвоила Украине красный уровень опасности и ввела запрет на поездки в эту страну.
Посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол посоветовал гражданам срочно покинуть Украину. При этом на сайте МИД Нидерландов людям рекомендуют избегать территории, граничащие с Россией и Беларусью, а тем, кто находится в Украине, предлагают подумать об отъезде из страны.
МИД Японии также посоветовал японским гражданам, находящимся в Украине, немедленно покинуть эту страну.
10 февраля Госдепартамент США рекомендовал гражданам не ездить в Украину или немедленно покинуть ее территорию «из-за возросшей угрозы российских военных действий, а также COVID-19». Президент США Джо Байден призвал всех американцев, находящихся в Украине, «сейчас же» покинуть страну.
На фоне наращивания российских войск у границ Украины США, Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Япония, Израиль объявили о частичной эвакуации из Украины своих дипломатов и членов их семей.