Минобороны России: американская атомная подлодка нарушила границу России в районе Курил

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12 февраля в районе курильского острова Уруп, где проходили плановые учения сил Тихоокеанского флота (ТОФ) России, была обнаружена подводная лодка Военно-морских сил США . Об этом сообщило Минобороны РФ.

Экипажу подлодки в режиме звукоподводной связи на русском и английском языках было передано сообщение «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!».

Экипаж субмарины требование проигнорировал, в связи с чем российский фрегат «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». Что это были за средства, Минобороны не уточнило.

Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.

Из-за этого инцидента в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. Ему вручили ноту, заявив, что американская подлодка грубо нарушила нормы международного права и создала угрозу национальной безопасности РФ.

Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем. Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации.

В июне 2021 года Минобороны России заявило, что британский эсминец нарушил российскую границу в Черном море. По информации ведомства, корабль российской береговой охраны открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу эсминца, после чего тот покинул российские территориальные воды.

Минобороны Великобритании отрицало, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Оно утверждало, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права.

Из-за инцидента британского посла в Москве вызвали в МИД РФ.

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Что произошло в Черном море

Россия заявила, что британский эсминец нарушил границу у берегов Крыма — и его встретили «предупредительным бомбометанием» Британцы ответили, что никаких бомб не было

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