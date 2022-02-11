«За этим начинают угадываться манипуляции понятно каких спецслужб». Матвиенко — о допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой
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За скандалом с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой могут стоять спецслужбы других стран. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Интерфакс».
В пробе, взятой у Валиевой в конце декабря во время чемпионата России по фигурному катанию, нашли запрещенное вещество триметазидин. Об этом стало известно после того, как российские фигуристы выиграли золото в командных соревнованиях на Олимпиаде.
Российское антидопинговое агентство отстранило Валиеву от соревнований, однако фигуристка оспорила это решение, и оно было отменено. МОК оспорил отмену дисквалификации, итоговое решение в ближайшие дни вынесет Спортивный арбитражный суд.
Награждение российской сборной по фигурному катанию было отложено на время разбирательства.
Матвиенко напомнила, что Валиева неоднократно сдавала тесты, и «все они отрицательные и не дают никаких поводов усомниться в ее чистоте».
Некоторую ясность, на мой взгляд, внесли последние заявления из-за океана, из которых очевидно, что эту историю привязывают к уже известному «акту [Григория] Родченкова». Мы помним, кто за ним стоял тогда и понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб — понятно каких.
Спикер Совфеда также назвала «странным» то, что история изначально возникла «как вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение».