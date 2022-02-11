В пробе, взятой у Валиевой в конце декабря во время чемпионата России по фигурному катанию, нашли запрещенное вещество триметазидин. Об этом стало известно после того, как российские фигуристы выиграли золото в командных соревнованиях на Олимпиаде.

Российское антидопинговое агентство отстранило Валиеву от соревнований, однако фигуристка оспорила это решение, и оно было отменено. МОК оспорил отмену дисквалификации, итоговое решение в ближайшие дни вынесет Спортивный арбитражный суд.

Награждение российской сборной по фигурному катанию было отложено на время разбирательства.