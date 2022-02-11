Собянин заявил, что Москва прошла пик заболеваемости омикроном

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Заболеваемость вариантом коронавируса омикрон в Москве снижается. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Пик заболеваний омикроном в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах — за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным», — говорится в посте.

Рост заболеваемости, который был зафиксирован накануне, мэр объяснил « методики учета». По его словам, в стационарах также наблюдается постепенное снижение госпитализаций.

При этом, отмечает Собянин, абсолютные значения заболеваемости коронавирусом в Москве «еще очень высокие», с середины января московские поликлиники работают в экстремальном режиме. Нагрузку на систему здравоохранения города он назвал «беспрецедентной», добавив, что она справляется.

Мэр также анонсировал, что с 14 февраля в городских поликлиниках начнут увеличивать объемы плановой помощи. Это стало возможным из-за сокращения в последние дни числа обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину.

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С 21 января по всей России ежедневно обновляются рекорды заболеваемости ковидом из-за распространения омикрона. Единственным исключением стало 7 и 8 февраля, когда был зафиксирован небольшой спад.

10 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 отчитался, что в России выявили 197 076 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии к этой дате в стране зафиксировали 13 527 845 случаев ковида.

Лидер по количеству новых заболевших среди российских регионов — Москва. 10 февраля в городе зафиксировали 22 747 случаев ковида.

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