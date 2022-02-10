В России зафиксировано более 197 тысяч новых случаев ковида за сутки. Это новый рекорд заболеваемости

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По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в России за прошедшие сутки выявлено 197 076 новых случаев коронавирусной инфекции. Это очередной максимум суточной заболеваемости с начала пандемии.

С 21 января в России ежедневно обновляются новые рекорды заболеваемости ковидом, единственным исключением стало 7 и 8 февраля, когда был зафиксирован небольшой спад.

В Москве, по данным оперштаба, за сутки зафиксировано 22 747 случая ковида, заболеваемость начала расти после снижения в течение недели. В Санкт-Петербурге — 21 644 новых случаев за сутки.

Всего с начала пандемии в России, по данным федерального штаба, выявлено 13 527 845 случаев коронавирусной инфекции. Умер 338 091 человек, у которого был подтвержден диагноз ковид, в том числе 701 за прошедшие сутки.

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