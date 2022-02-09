Росстат отчитался о рекордном с 2013 года росте реальных доходов населения
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Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году увеличились на 3,1%. Об этом сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении России.
Как пишут «Ведомости», это рекордный рост реальных доходов с 2013 года, когда они увеличились на 4%. В 2014-2017 годах реальные доходы падали, в 2018-2020 годах их рост не превысил 2% в год.
При этом, как напоминает РБК, с 2019 года Росстат начал считать реальные доходы населения по новой методике, поэтому более ранние показатели не сопоставимы полностью с новыми данными.
Росстат также пересмотрел данные по реальным доходам в 2020 году, уточнив, что их падение к 2019 году составило не 2,8%, а 2%. Таким образом, по сравнению с 2019 годом реальные доходы россиян в 2021 году выросли примерно на 1%.
В апреле 2021 года глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Росстату необходимо изменить методологию сбора данных о реальных доходах россиян. Решетников объяснил это расхождениями между данными по доходам в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными.