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Полиция Набережных Челнов возбудила административное дело в отношении рэпера Моргенштерна, усмотрев пропаганду наркотиков в трех его клипах. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о клипах «Новая волна», «El problema» и «Yung Hefner».

Видео проверили эксперты Набережночелнинского государственного педагогического университета и Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Первые заметили в них татуировку на груди музыканта, «по краям которой изображено растение, похожее на коноплю». Вторые обнаружили в роликах «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств».

Административное производство ведется по части 1.1 статьи 6.13 КоАП, которая предполагает для юридических лиц до 1,5 миллиона рублей штрафа либо приостановления деятельности на срок до 90 суток.

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Моргенштерн своей вины в правонарушении не признает. Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил агентству, что изначально в полиции Набережных Челнов проверяли на пропаганду наркотиков песни музыканта, но не обнаружили ничего противозаконного.

Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил «креатив» и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики. Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Однако это абсурд, и мы будем обжаловать данное постановление.

В июне 2021 года Зюзинский районный суд Москвы назначил Моргенштерну административный штраф в размере 100 тысяч рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и «Family». Осенью сообщалось, что Следственный комитет проверяет клип Моргенштерна «Pablo». Затем глава ведомства Александр Бастрыкин напрямую заявлял, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях». После этого рэпер покинул Россию.

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