Адвокаты потребовали допустить в СИЗО к ректору Шанинки гражданских врачей

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Защита ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), 67-летнего Сергея Зуева, арестованного по , подала ходатайство о допуске к нему в СИЗО «Матросская тишина» гражданских врачей.

Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Кравченко, состояние его подзащитного указывает на риск инфаркта и требует перевода в многопрофильный стационар — после часа общения Зуеву уже тяжело воспринимать информацию, у него слабость, головокружение и многие другие симптомы.

«Мы просим допустить в тюрьму двух гражданских узкопрофильных врачей для того, чтобы они могли осмотреть Зуева, понять его реальное состояние и дать свои рекомендации относительно дальнейшей тактики лечения и наблюдения», — сказал Кравченко.

О том, что Зуев находится в предынфарктном состоянии, его защита сообщала еще в конце января. Тогда во ФСИН ответили, что это не соответствует действительности, добавив, что ректор находится под постоянным наблюдением в больнице при СИЗО.

Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года, забрав из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Ректора поместили под домашний арест, после чего ему провели срочную операцию на сердце (всего за год он перенес три операции). В ноябре суд постановил арестовать Зуева, он попал в тюремную больницу.

В декабре президент России Владимир Путин, комментируя дело ректора Шанинки, заявил, что не видит необходимости в содержании Зуева под стражей. После этого защита попросила отпустить его из СИЗО, но арест ректора продлили до 7 марта 2022 года.

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