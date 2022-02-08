В Петербурге провели массовые обыски из-за некачественной уборки снега

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Около 200 полицейских, следователей и бойцов СОБРа провели 8 февраля обыски по более чем 60 адресам в Петербурге, где располагаются жилкомсервисы, дорожные предприятия и их многочисленные подрядчики, сообщила «Фонтанка».

По предварительной информации, обыски проводят из-за некачественной уборки снега, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным источников «Фонтанки», все обыски проводят по разным уголовным делам, которые связаны с экономической деятельностью организаций или травмами, полученными из-за некачественной уборки снега.

В прокуратуре Петербурга сообщили, что обыски проводят в рамках уголовных дел «по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи».

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